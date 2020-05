Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da se od sutra u Rusiji završava režim neradnih dana, uveden u cilju suzbijanja virusa korona.

U obraćanju građanima on je poručio da je donesen novi paket mjera podrške privredi i građanima.

- Završavaju se neradni dani, ali se ne završava se borba protiv virusa korona - istakao je Putin.

Sve preduzete mjere omogućavaju da se pređe na postepeno ukidanje ograničenja. Ali, ne u isto vrijeme, već korak po korak. Od 12. maja potrebno je, gdje je to moguće, obezebijediti nesmetan rad ključnih grana privrede – energetike, komunikacije, poljoprivrede, industrije i građevinarstva, rekao je predsjednik i dodao da se moraju poštovati mjere bezbjednosti.

On je dodao da je virus korona ostavio jake posljedice po mnoge grane industrije i da je standard mnogih građana znatno opao, prenio je Sputnjik.

Zato je donesen novi paket mjera podrške privredi i građanima, istakao je Putin.

Kako je rekao, okončanje epidemije virusa korona biće sporo i neophodno je poštovati sanitarne mjere.

Ne smije se dozvoliti da ponovo dođe do porasta broja oboljelih, istakao je ruski lider i dodao da će sve masovne manifestacije biti, kao i do sada, zabranjene. Za osobe starije od 65 godina i one koji imaju hornične bolesti nastavlja se režim povišene opasnosti.

- Uspjeli smo da u Rusiji sačuvamo hiljade života - poručio je on.

Prema Putinovim riječima, potencijalna opasnost leži u broju zaraženih koji nisu otkriveni. Potrebno je, istakao je, efikasno registrovati skrivene forme virusa.

Predsjednik Rusije je govorio i o broju testova koji se sprovodi u Rusiji i dodao da će do sredine maja broj testova praktično biti udvostručen i iznosiće 300.000 dnevno.