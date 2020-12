Putin zatražio da naredne nedjelje počne masovna vakcinacija u Rusiji

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od potpredsjednice Vlade Tatjane Golikove da se naredne nedjelje počne sa masovnom vakcinacijom od virusa korona.



Putin je saopštio da je ruska industrija spremna za opštu vakcinaciju.

"Znam da je već dva miliona doza kod nas proizvedeno ili će biti proizvedeno u narednim danima. Do tog nivoa će doći proizvodnja prve u svijetu registrovane vakcine protiv virusa korona. To nam pruža mogućnost da počnemo ako ne sa masovnom, onda sa vakcinacijom velikog obima i to, kako smo se već dogovorili, dvije rizične grupe - ljekara i prosvjetnih radnika. Ako smatrate da smo spremni za taj korak onda bih vas zamolio da organizujete posao tako da pred kraj naredne nedjelje već počnemo sa vakcinacijom velikog obima", rekao je Putin.

Potpredsjednica ruske Vlade Tatjana Golikova je rekla da postoje mogućnosti za početak masovne vakcinacije u decembru.

"Procijenili smo naše mogućnosti. Sada sumiramo rezultate. Imamo mogućnost da već u decembru počnemo masovnu vakcinaciju", rekla je ona tokom sastanka sa Putinom.

Kako je navela, trenutno se radi procjena prioritetnih grupa stanovništva, što uključuje ljekare i prosvjetne radnike.

Golikova je dodala da će vakcinacija biti besplatna i na dobrovoljnoj bazi.

Podsjetimo, vakcina "Sputnjik V" koju proizvodi Naučno-istraživački institut "Gamaleja" u saradnji sa Ruskim fondom za direktne investicije dobila je 11. avgusta potvrdu o registraciji od Ministarstva zdravlja Rusije, postavši tako prva registrovana vakcina protiv virusa korona na svijetu.

Rusija ima još jednu registrovanu vakcinu "EpiVakKorona" centra "Vektor", a u pripremi je i treća.