Putin zahvalio papi na značajnim razgovorima

"Hvala vam na vremenu koje ste mi posvetili. Bila je to veoma značajna i interesantna diskusija", rekao je Putin nakon razgovora sa papom.

U saopštenju iz Vatikana navodi se da su razgovori bili usmjereni na situaciju u Siriji, Ukrajini i Venecueli.

Papa je Putinu poklonio potpisanu kopiju svoje mirovne poruke i veliku gravuru iz 18. vijek na kojoj je prikazan Trg Svetog Petra "kako ne bi zaboravio Rim".

Putin je papi poklonio kopiju filma ruskog režisera Andreja Končalovskog o renesansnom umjetniku Mikelanđelu i veliku pravoslavnu ikonu Svetih apostola Petra i Pavla.

Italy: Putin meets President Mattarella in Rome.

Russian President Vladimir Putin and his Italian counterpart Sergio Mattarella met at the Quirinal Palace in Rome on Thursday. pic.twitter.com/86b7TXQb7h

— @WADIBIG (@wadibig) July 4, 2019