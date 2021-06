Putin: Razgovori sa Bajdenom bili konstruktivni i otvoreni

Putin je nakon sastanka u obraćanju novinarima rekao da su obje strane pokazale želju za međusobnim razumijevanjem.

Ruski predsjednik je rekao da su se obje strane složile da vrate diplomate protejrane iz Moskve odnosno Vašingtona.

Takođe je rekao da su se "dotakli" teme Ukrajine i njenog eventualnog članstva u NATO-u.

Putin je optužio Ukrajinu da je prekršila Sporazum iz Minska.

Sa Bajdenom se, kaže, složio i da dvije strane započnu pregovore o sajber bezbjednosti, a u svjetlu nedavnih hakerskih napada na velike korporacije.

Putin je rekao i da će dvije zemlje početi pregovore o mogućim izmjenama novog START ugovora o naoružanju, najavljujući istovremeno da će Rusija raditi na obnavljanju ruske infrastrukture na Artiku čija je izgradnja započeta u vrijeme SSSR-a.

Talks between the leaders of Russia and the United States started in Geneva https://t.co/a9x4qrlSIn pic.twitter.com/tYMxQmmqwQ

