Putin predložio izmjenu zakona sa jednom rečenicom: Brak je zajednica muškarca i žene

Vladimir Putin predložio je izmjenu ruskog ustava prema kojoj bi se uvela rečenica da je brak zajednica muškarca i žene, piše Rojters.

To je jedan od prijedloga za izmjenu ustava koje je ruski predsjednik danas uputio. Kritičari njegovog režima smatraju kako Rusija kreće u izmjene ustava da bi Putin mogao ostati na vlasti i nakon 2024. godine kad mu ističe mandat.

Njegovi pristaše pak ovo vide kao priliku da se ustav izmijeni tako da odražava ključne moralne i geopolitičke vrijednosti Rusije za budućnost.

Osim toga, Putin je prošlog mjeseca rekao kako dok god je on na vlasti, u Rusiji neće biti legalizovani istopolni brakovi. Dodao je i da neće dopustiti da se tradicionalni nazivi “majka” i “otac” zamijene s “roditelj jedan” i “roditelj dva”.

Inače, u Rusiji je sve do 1993. godine homoseksualnost bila kriminalizovana, a do 1999. godine se smatrala mentalnom bolešću.

A prema sadašnjim ruskim zakonima, samo heteroseksualni parovi mogu usvojiti dijete. Osim toga, 2013. godine donesen je zakon kojim se zabranjuje “gej propaganda” usmjerena na mlade Ruse. To je poslužilo kao zakonska osnova za zabranu gej prajdova u toj zemlji.

Organizacije ljudskih prava i vlade zapadnih zemalja mnogo puta do sada su kritikovale ruske vlasti zbog položaja LGBT osoba. Sam Putin je rekao kako nema predrasude prema gej osobama, ali da spremnost zapadnih zemalja da prihvate homoseksualnost i rodnu fluidnost nije u skladu s tradicionalnim ruskim vrijednostima.