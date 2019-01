Putin iznosi stav Moskve o Kosovu

"Taj stav je jasan, konzistentan i zasnovan na međunarodnim i pravnim okvirima, uključujući i one koji se nalaze u Rezoluciji SB UN 1244", rekao je uoči Putinove posjete njegov pomoćnik Jurij Ušakov.

Kako je rekao, Rusija će podržati zadovoljavajuće obostrano prihvatljivo rješenje do kojeg dođu Beograd i Priština, ali Rusija vjeruje da bilo kakvo rješenje mora biti u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđeno u Savetu bezbjednosti UN.

"Ono (rješenje) treba zaista da bude sprovedeno", rekao je Ušakov, preneo je Tas.

On je na konferenciji za novinare u Moskvi ukazao da se situacija na Kosovu, ionako teška, dodatno iskomplikovala u poslednje vreme zbog uvođenja taksi i odluke o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku.

Ušakov je to nazvao provokativnom potezima kosovskih Albanaca.

"To su stoprocentne takse na robu iz Srbije i BiH. To je i decembarska odluka tzv. kosovskog parlamenta o usvajanju zakona o transfomaciji snaga bezbednosti u vojsku. To predstavlja grubo kršenje Rezolucije 1244 SB UN", rekao je Putinov pomoćnik.

On je naveo i da će u ruskoj delegaciji biti i šef diplomatije Sergej Lavrov, vicepremijer Jurij Borisov, ministar energetike Aleksandar Novak, ministar tehnološkog razvoja Konstantin Noskov, ministar rada i socijalne zaštite Maksim Topiljin, ministar ekonomskog razvoja Maksim Oreškin, šef "Gasproma" Aleksej Miler, direktor "Roskosmosa" Dmitrij Rogozin, direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov, zamjenik ministra