Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog mogućeg sukoba između SAD i Irana zato što se to dešava blizu ruskih granica.

Putin to kazao u intervjuu datom američkom reditelju Oliveru Stounu, koji je u petak objavljen na sajtu Kremlja, prenosi TASS.

"To brine zato što se dešava blizu naših granica. To bi moglo da destabilizuje situaciju oko Irana, pogodi zemlje sa kojima imamo veoma bliske odnose, izazove dodatni priliv izbjeglica na velikom nivou i uz to značajno našteti svjetskoj privredi, kao i globalnom energetskom sektoru", rekao je Putin.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da su snage SAD pojačale vazdušne patrole nad Ormuskim moreuzom kao odgovor na iransku zaplijenu britanskog naftnog tankera, prenosi AP.

Navodi se da je portparol potpukovnik Erl Braun kazao da manji broj dodatnih patrolnih letjelica leti kroz međunarodni vazdušni prostor kako bi nadgledao situaciju. Braun je dodao da je pomorsko krilo Centralne komande u kontaktu s američkim brodovima koji operišu u tom području da bi se osigurala njihova bezbjednost.

Britanski ministar spoljnih poslova Džeremi Hant izjavio je prethodno da će London odgovoriti na odmjeren, ali snažan način na to što je iranska Revolucionarna garda zarobila britanski naftni tanker u Ormuskom moreuzu.

Rojters prenosi da je Hant upozorio da će Teheran biti najveći gubitnik ukoliko sloboda plovidbe bude ograničena i da je u interesu Irana da što prije riješi situaciju.

Šef britanske diplomatije kazao je da je o toj situaciji razgovarao sa državnim sekretarom SAD Majklom Pompeom i da očekuje da će razgovarati i s iranskim ministrom spoljnih poslova Muhamedom Džavadom Zarifom, za kojeg je naveo da se trenutno nalazi u avionu.