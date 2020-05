Puni kafići, policija patrolira sa toplomjerima

Nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg karantina, Italijani su konačno dočekali da u baštama omiljenih kafića popiju kafu, doduše, na bezbjednoj udaljenosti od ostalih mušterija.

– Nismo radili dva i po mjeseca. Ovo je predivan i uzbudljiv dan – rekla je Valentina Kazanova, konobarica u jednom od kafića u centru Rima.

Italija je juče izašla iz najdužeg karantina u Evropi. Pored ugostiteljskih, počeli su da rade i maloprodajni objekti, saloni ljepote, muzeji i biblioteke, uz poštovanje pravila uvedenih u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

Popuštanjem restriktivnih mjera od ponedjeljka je moguća veća sloboda kretanja ljudi unutar regiona u kojem se nalaze i neće biti potreban formular za obrazloženje razloga kretanja. Prema dogovoru Rimokatoličke crkve i italijanske vlade, vjernicima će biti dozvoljeno da prisustvuju misama uz obavezu korišćenja maske i držanje fizičkog odstojanja.

Posjetioci su preplavili i plato ispred Bazilike Svetog Petra, prvi put od 10. marta. Prije nego što im je dozvoljeno da uđu u Baziliku, policajci sa maskama mjerili su im temperaturu.

U Veneciji su gondolijeri, takođe sa maskama, prevozili posetioce duž Velikog kanala.

