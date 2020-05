U saopštenju se navodi da su oštećene dvije brane Edenvil i Sanford zbog jake kiše koja je padala u proteklih nekoliko dana i stanovništvu obližnjih mjesta poručeno je da se odmah evakuišu.

Michigan governor declares emergency after dams collapse Michigan Governor Gretchen Whitmer on Tuesday declared an emergency for Midland county after two dams breached and on expectations of extreme flooding. https://t.co/SEK7fIgAmL #USNews #USRC pic.twitter.com/eX1bmSDr7j

"U narednih 12 do 15 časova, niži predjeli Midlenda mogli bi biti pod skoro tri metra vode", istakla je Vitmerova.

DAM BURST: Residents who live along two lakes and a river in Michigan urged to evacuate after dam fails following days of heavy flooding across parts of the Midwest. https://t.co/EwlVQl6Fdm pic.twitter.com/HfDKWkulDz

— ABC News (@ABC) May 20, 2020