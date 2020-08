Pukla brana, uništeno 600 kuća u Južnom Sudanu

"Nakon rušenja brane Bout, oko pet miliona kubnih metara vode iz akumulacije poplavilo je okolinu gradića Bout i potpuno uništilo oko 600 kuća. Područje je trenutno potpuno nepristupačno za spasioce s obzirom da je sa svih strana okruženo vodom", navodi se u izvještaju jednog lokalnog medija.

Meteorološka služba Južnog Sudana najavila je obilne padavine i snažne vjetrove sve do sutra.

Vast areas of Sudan hit by floods. Many pleas from local communities to the gov to provide assistance to urgently aid those displaced. #Sudan #نفیر #تحديات_الفتره_الانتقاليه pic.twitter.com/aPMb4T3aNg

— SudanUprising (@SudanzUprising) August 1, 2020