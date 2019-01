Pukla brana, nestalo više od 200 ljudi VIDEO

Vatrogasne službe rekle su da je više desetina lica zarobljeno na mjestu pucanja brane u području rudnika željezne rude u državi Minas Žerais, na jugozapadu zemlje.

Usljed pucanja brane područje je prelila rijeka mulja, rudarskog otpada i blata.

Brazilska rudarska kompanija "Vale SA", koja posjeduje rudnik, saopštila je da je rudarski otpad stigao do naselja Vila Ferteko i do administrativne kancelarije države Minas Žerais.

