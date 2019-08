Pukla brana na jezeru, naređena hitna evakuacija stanovništva

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se voda izliva iz veštačkog jezera Todbruk koje se nalazi iznad Vejli Bridža u oblasti Derbišir u centralnoj Engleskoj.

The Environment agency have issued a severe flood warning for the River Goyt, in Whaley Bridge, Derbyshire

The town is being evacuated because of the “danger to life” warninghttps://t.co/ckebGhjen1 pic.twitter.com/uGQL1awwip

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 1, 2019