Pucnjava u Teksasu, ubijeno dvoje ljudi

Pozivajući se na izvore iz policije, mediji su objavili da su se čuli pucnji nakon izvještaja o obračunu neidentifikovane grupe muškaraca.

Policija Arlingtona saopštila je da se pucnjava dogodila u bloku 900 u dijelu grada Tenesi Trejl.

Lokalni mediji objavili su da su povrijeđene tri osobe i da su prevezene u bolnicu sa prostrelnim ranama, te da su u međuvremenu dva lica preminula, prenio je Sputnjik.

We are working a shooting in the 900 block of Tennessee Trail. Three people have been transported to a local hospital for injuries sustained during the shooting. This in an active and dynamic scene. More info will be released once facts become available. pic.twitter.com/ePhvPiYz6H

