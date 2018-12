Pucnjava u Strazburu, jedana osoba poginula FOTO VIDEO

Ranije je javljeno da je u pucnjavi na Božićnom vašaru u centru grada poginula jedna, a ranjene tri osobe. "Čuli su se pucnji i ljudi su počeli panično da bježe", rekao je očevidac, dodajući da je pucnjava trajala oko 10 minuta.

#BREAKING Reports of a shooting incident in Strasbourg Christmas market - 2 injured pic.twitter.com/TJxJ3hG9Fr

Policija je okružila područje te apelovala na građane na ostanu unutar svojih domova.

Izvor u tužilaštvu rekao je da motiv napada nije poznat te da je istraga u toku koja će da utvrdi da li je riječ o terorizmu.

Breaking: Reports of possible shots fired at the city center of Strasbourg, France. pic.twitter.com/H90Rhn7465

