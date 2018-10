Pucnjava u sinagogi u Pitsburgu, ima žrtava

Napadač je navodno ušao u sinagogu "Drvo Života" u Pitsburgu i otvorio vatru, izvještavaju lokalni mediji, pozivajući se na vlasti.

Prema izjavama svjedoka, policija i službe hitne pomoći pokušavaju da evakuišu ljude koji su ostali u zgradi.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78

— Stephen Banfield (@coachtvnews) October 27, 2018