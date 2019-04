Pucnjava u Melburnu: Јedna osoba poginula, jedna žrtva se i dalje bori za život VIDEO

Incident se dogodio rano jutros u Prahranu, jugoistočnom predgrađu Melburna, saopštila je policija. Policija je saopštila da je muškarac star 37 godina podlegao povredama u bolnici.

Lokalni mediji javili su da je poginuo pripadnik obezbjeđenja, kao i da je muškarac star 28 godina u kritičnom stanju.

MELBOURNE SHOOTING: This is currently the scene outside ‘Love Machine’ nightclub near Chapel Street. 4 people are in hospital, 2 of whom are critical after a shooting at the venue at 3:20am. The exact circumstances are still being established.@10NewsFirst @10Daily pic.twitter.com/0sQzJKwjFj

— Kristina Costalos (@kcostalos) April 13, 2019