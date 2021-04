- U srijedu oko 17.30 sati policajci su stigli na mjesto događaja u trenutku kada se odvijala pucnjava - rekla je poručnica Dženifer Amat.

BREAKING 🚨 Mass shooting reported on W Lincoln Avenue in Los Angeles, California. 4 dead, several injured pic.twitter.com/zHZdLAxznf

- Јedan policijski službenik otvorio je vatru, a osumnjičeni je prevezen u bolnicu - dodala je Amat ne navodeći nikakve druge podatke o osumnjičenom, njegovom motivu ili o četiri žrtve, piše CNN.

At the scene of incident in Orange @ocregister @EricLicas pic.twitter.com/1IAYYhjJmi

— Josh Cain (@joshpcain) April 1, 2021