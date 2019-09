Pucnjava u Dalasu, ubijen bivši NBA igrač

Riječ je o momku koji je izabran kao 35. na NBA draftu 2004. godine od strane Sjetla, članu Kuće slavnih prestižnog Teksas Tek koledža.

Former NBA player & @TheBig3 star Andre Emmett was murdered in Dallas. RIP 🙏

Details: https://t.co/JhodQe3qPA pic.twitter.com/Lr12OAA9Ol

— Complex Sports (@ComplexSports) September 23, 2019