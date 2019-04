Pucnjava na protestu Gvaidovih pristalica u Karakasu VIDEO

Na ulicama Karakasa su počeli sukobi sa Bolivarskom nacionalnom gardom, javljaju mediji. Čak je saopšteno da su se čuli i pucnji. Nije jasno ko puca na koga.

Ranije su se Huan Gvaido, koji se proglasio za predsjednika Venecuele, i njegove pristalice okupili u Karakasu na auto-putu ispred vojne baze Karlota.

Prije toga je Gvaido pozvao građane Venecuele i vojsku da izađu na ulice kako bi okončali operaciju „Sloboda“ za svrgavanje predsjednika države Nikolasa Madura.

Ambasada Venecuele u Moskvi objavila je video na kome je prikazana situacija u blizini avio-baze Karlota, gdje se održava protest pristalica opozicionog lidera Huana Gvaida. Na snimku se vidi da je situacija u bazi mirna.

"The people united will never be defeated" ("El pueblo unido jamas sera vencindo") the people in Caracas are chanting in support of the legitimate leader Maduro @NicolasMaduro amid reports of the coup. By @MagdaGibelli #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/bLjPp2qJu4 — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) April 30, 2019

Ministar Venecuele za komunikacije Horhe Rodrigez je napisao na Tviteru da je u ovom trenutku u Venecueli u toku pokušaj državnog udara. On je dodao da venecuelanskim vlastima otpor pruža "mala grupa vojnika-izdajnika".

Ministar odbrane Bolivarske Republike Vladimir Padrino Lopez je dodao da vojska ostaje vjerna Nikolasu Maduru.

Chavistas are gathering in front of the Miraflores Palace in Caracas in support of the legitimate president Maduro @NicolasMaduro chanting "We have one leader: Nicolas Maduro!" #HandsOffVenezuela By @MagdaGibelli pic.twitter.com/9rD9AFy54Z — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) April 30, 2019

- Nacionalne oružane snage Venecuele nastavljaju čvrsto da štite Ustav zemlje i zakonite organe zemlje - napisao je Lopez na Tviteru.

Agencija AP javlja da je upotrebljen suzavac pored vazdušne baze u Karakasu.

Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton je nakon pokušaja državnog udara u Venecueli, izjavio da vojska treba da podrži nacionalnu skupštinu.

Sjedinjene Američke Države više puta su pozivale vojsku Venecuele da pređe na stranu opozicije.

Bolton je na svom nalogu na Tviteru napisao da oružane snage Venecuele „moraju da štite ustav i venecuelanski narod“. „Oni moraju da podrže Narodnu skupštinu i zakonske institucije protiv uzurpacije demokratije“, rekao je on.​