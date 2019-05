Prvomajski marš u Moskvi, hiljade ljudi izašlo na ulice u velikim azijskim gradovima VIDEO

"U Moskvi se održavaju demonstracije u organizaciji Moskovske sindikalne federacije, koje su posvećene proslavi proljeća i Praznika rada", rekao je portparol.

Javni red i bezbjednost održavaju policija, vojnici, Nacionalna garda i pripadnici narodne garde, prenio je TASS.

"Sputnjik" prenosi da se marš održava uz parolu "pravedna ekonomija u interesu radnika".

Hiljade članova sindikata i aktivista obilježavaju Prvi maj šetnjama u velikim azijskim gradovima zahtijevajući bolje uslove i veća prava za radnike.

Južnokorejski krovni sindikat u saopštenju je pozvao na realizaciju dogovorenih ekonomskih projekata dvije Koreje.

Demonstranti u Seulu okupili su se u blizini sjedišta gradske uprave, a nosili su transparente sa porukama kojima se osuđuju uslovi rada i poziva na izjednačavanje prava lica koja nisu u stalnom radnom odnosu.

Prvomajski skupovi održani su i u drugim dijelovima Azije, uključujući Filipine, Maleziju, Indoneziju, Tajvan, Kambodžu i Mjanmar. Skupovi su najavljeni i u ostalim dijelovima svijeta, prenio je AP.

U Šri Lanki su tradicionalna prvomajska okupljanja otkazana poslije bombaških napada 21. aprila i pogibije 253 osobe.

Pripadnici francuskog pokreta „Žuti prsluci“ marširaju ulicama Pariza zajedno sa sindikatima, penzionerima, studentima i drugim Parižanima kako bi proslavili Međunarodni dan radnika.

A Toulouse, aux cris de « ahou », le cortège s’est élancé rue Alsace-Lorraine peu après 10h30. Les « gilets jaunes » en tête, suivis par la CGT, chantent « on est là, même si Macron ne veut pas. On est là pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. » pic.twitter.com/AETkE4Lu8j

