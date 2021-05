Broj žrtava pucnjave u školi u ruskom Kazanju porastao je na 11, a neimenovani izvori rekli su za TASS da je jedan napadač uhapšen, a drugi ubijen.

Na snimku objavljenoj na Twitteru vidi se kako djeca bježe iz škole u kojoj se odvija napad.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV

— BNO News (@BNONews) May 11, 2021