Prvi snimci iz Albanije: Najmanje 150 osoba povrijeđeno, oštećene i urušene građevine

Na Tviteru i u albanskim medijima je objavljeno više fotografija i snimaka koji pokazuju oštećene zgrade i urušene objekte. Prema prvim informacijama, najmanje 150 ljudi je povrijeđeno, a strahuje se da ima i mrtvih.

Lokalni mediji javljaju da je nekoliko osoba zarobljeno u oštećenim zgradama, više djelova Drača je bez struje, a zvaničnici su rekli da je u Tirani nekoliko osoba prevezeno u bolnicu.

Jačina zemljotresa je iznosila 6.4 stepen po Rihterovoj skali. Epicentar je bio kod Drača, na oko 120 kilometara od Podgorice i na oko 70 kilometara od Ulcinja.

Zemljotres te snage može izazvati štetu u naseljenim područjima 160 kilometara od epicentra.

Powerful 6.4 magnitude #earthquake has caused significant damage in #Tirana, #Albania hopefully no casualties! - @LastQuake pic.twitter.com/S9VMiitXA3

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019