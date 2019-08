Prvi snimak eksplozije u nuklearnom postrojenju u Rusiji

Na kratkim snimcima, vidi se eksplozija, kao i momenat u kojem je krenulo spasavanje.

Pet stručnjaka ruske nuklearne korporacije "Rosatom" je poginulo, a tri druge osobe su povrijeđene u eksploziji tokom ispitivanja tečnosti za raketni motor, javlja "RT".

U trenutku nesreće, inženjerski i tehnički tim "Rosatom" radio je na "inženjersko-tehničkoj podršci izotopskih izvora energije".

"U eksploziji je tokom testova na vojnom poligonu u regionu Arhangelska 8. avgusta poginulo pet ljudi, radnika 'Rosatoma'", saopštila je kompanija.

Isti izvor navodi da su tri vojna i civilna stručnjaka i dalje u teškom stanju, ali da nisu u životnoj opasnosti.

Eksplozija je izazvala inicijalni skok nivoa radijacije, koji se brzo vratio u normalu. Ministarstvo odbrane i lokalne vlasti saopštile su da je radijacija na normali.

Sazvana je komisija za hitne slučajeve na čijem čelu je gubernator Igor Orlov.

Najpre je javljeno da ima dvoje poginulih.Ova eksplozija je uslijedila tri dana nakon eksplozije u vojnom skladištu u Krasnojarsku, takođe na sjeveru zemlje, u kojoj je jedan vojnik izgubio život, a desetak ih je povrijeđeno.

BREAKING: Locals in the Russian city of Severodvinsk have been told to take iodine tablets and stay indoor after massive explosion at nuclear test site days ago. Radiation levels have reportedly been detected. Residents only told an 'incident' took place. pic.twitter.com/Kdbcx5gM0I

— BNL NEWS (@BreakingNLive) August 8, 2019