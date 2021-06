Prva žrtva poplava - poginula jedna osoba (25), skoro 1.500 evakuisanih

Jedna osoba je izgubila život, a najmanje 1.500 ljudi evakuisano je iz poplavljenih područja na Krimu, saopštilo je danas guverner Krima Oleg Krjučkov.

Među evakuisanima je 238 djece, prenosi TASS.

U četvrtak ujutro jaki pljuskovi pogodili su Krim, posebno istočni dio poluostrva, gdje je potopljeno 300 domova.

Zbog poplava je proglašena vanredna situacija. U skloništima se trenutno nalazi oko 250 ljudi, uključujući 50 djece.

Na Jalti je za šest sati palo kiše koliko u normalnim okolnostima padne za mjesec dana, saopštili su u krimskom Hidrometeorološkom centru.

Emergency situation in Yalta, Crimea

06-18-2021

90 mm of rain in 12 hours. pic.twitter.com/yt05Z39IV5

— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) June 18, 2021

Manje rijeke su se izlile iz korita i teku ulicama, a voda prijeti da ugrozi i elektroenergetski sistem.