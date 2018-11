Republikanci će prema rezultatima biti u većini u Senatu, a Tramp je kazao da je to veliki uspjeh za stranku.

Tramp se preko Twittera zahvalio svima na ogromnom usjehu.

"Veliki uspjeh. Hvala svima", napisao je kratko Tramp.

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018