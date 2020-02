Prva litija u istoriji Sjeverne Amerike: Više od 2.000 ljudi u borbi za spas svetinja

Episkop novogračaničko srednjezapadno američki G. Longin sa sveštenstvom, služio je Svetu Liturgiju u hramu Svetog Save u Indijani, odakle je krenula litija ka crkvi Svetog Proroka Ilije u Mervilu, predvođena Episkop Longinom, sveštenstvom, monaštvom i blagočestivim narodom Sjeverne Indijane i Čikaga.

Thank you to the #Serb-American brotherhood who are participating in the litija in Northwest Indiana in support of the #Serbian #Orthodox Church and Serb brotherhood in #Montenegro ☦️🇷🇸 pic.twitter.com/a5ozk2UpVE

— Serbia Will Rise Again #1244 🇷🇸 🇷🇺 🇬🇷 (@KosMet_1244) February 16, 2020