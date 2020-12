Demonstranti su organizovali protest uprkos kiši, kršeći zabranu okupljanja više od 10 ljudi uvedenu zbog pandemije. Oni su se najprije okupili ispred zgrade ministarstva unutrašnjih poslova da bi se kasnije uputili ka kabinetu premijera. Kako se navodi, protesti su organizovani i u drugim gradovima u Albaniji.

Mediji prenose da su demonstranti bacali razne predmete na policijske službenike i na zgradu ministarstva unutrašnjih poslova. U sukobima koji su nastali dok su okupljeni pokušavali da uđu u zgradu ministarstva povrijeđen je najmanje jedan policijski službenik, novinar i demonstrant. Prema posljednjim informacijama, građani su pokušali da uđu u zgradu vlade, ali je policija spriječila upad demonstranata.

Demonstranti tvrde da protest nije politički, ali su se među okupljenima mogle vidjeti i pristalice opozicije, prenosi Tanjug. Na jednom od snimaka se vidi kako su demonstranti zapalili i srušili okićenu jelu.

Klodijan Raša upucan je sinoć nakon što se nije odazvao zahtjevima policijskih službenika da stane zbog kršenja policijskog časa koji je na snazi tokom noći.

Ministar unutrašnjih poslova Albanije Sander Leši je rekao da policija istražuje kako je došlo do incidenta.

Hundreds of young protestors gathered tonight in Tirana burning down the Christmas tree at the PM office in Albania 🇦🇱, after a 25 year old man was shot dead by the police for not respecting the Covid19 curfew. pic.twitter.com/STFmD8TdbS

— kos_data (@kos_data) December 9, 2020