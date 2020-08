Protesti u Libanu: Demonstranti pokušali ući u zgradu parlamenta, policija ispalila suzavac

Više stotina demonstranata počelo je da se okuplja na trgu u centru Bejruta nezadovoljni odgovorom Vlade na eksploziju u kojoj je potpuno uništena luka i veći dio grada, a poginule su 154 osobe.

Neki Libanci pozivaju i na intervenciju stranih sila.

Demonstranti su nosili makete gubilišta sa vješalima i omčom, a na jednom transprentu je pisalo "Povucite se ili visite".

Vlada je obećala da će odgovorni za eksploziju biti izvedeni pred sud.

Mještani, koji raščišćavaju ruševine kuća, žale se na korumpiranu vladu koja ih je još jednom iznevjerila.

BEIRUT: Dozens if protesters Injured as the protest has gotten violent. Police retook lost ground and Injured ProtestersLATEST UPDATES: @Faytuks pic.twitter.com/dEzBMN7c1g

— TheScoop News USA (@TheScoopUSA) August 8, 2020