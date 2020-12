Protest zbog mjera Vlade: Hiljade ljudi na ulicama Londona

Iz londonske policije je saopšteno da su se danas poslije podne demonstranti okupili u velikom broju, kao i da organizatori nisu podnijeli nadležnima procjenu rizika za demonstracije, prenio je londonski Gardijan.

Police haul away anti-lockdown activists after hundreds descend on Parliament Square protest amid rising Covid rates in London and fears country faces tighter lockdownvia https://t.co/ys4hHrGCTS https://t.co/gwkbF9TqS2

— Didzis Lībers (@saldais864) December 19, 2020