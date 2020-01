Proslavili su 32. rođendan, a onda ih je policija pronašla obješene na dva susjedna drveta

Bili i Džoi Smit, zvijezde britanskog rijalitija "My Big Fat Gypsy Wedding", pronađeni su mrtvi neposredno poslije katoličkog Božića

Policijska potraga uslijedila je poslije poziva rođake koja je navodno pronašla njihovu oproštajnu poruku.

O smrti braće blizanaca raspredaju se različite teorije. Jedna od njih je da su braća bila depresivna, a da je depresiju podgrijala činjenica da je Džoi imao rak. To je Bili teško podnosio i navodno je rekao da "neće moći da živi bez njega". Međutim, teoriju koja navodi na suicid blizanaca manje verovatnom čini podatak da je Džoi dobio rezultate koji potvrđuju da je "čist od kancera".

Drugi ipak sumnjaju u scenario o samoubistvu. Kažu da su blizanci na rođendanaskoj proslavi bili veoma raspoloženi. Bili su i na vjenčanju prijatelja, gdje su sve zamajavali igrajući i pjevajući uz hit Maraje Keri "All I Want for Christmas Is You", što je snimljeno na videu.

Džoi je bio oženjen i imao je dvoje djece. Bili nije imao svoju porodicu. Njihova tijela pronađena su 28. decembra, u zabačenom dijelu šume gde su se nekada igrali kao djeca. Njihova tijela visila su na dva susjedna drveta.

Padi Doerti, jedno od navećih imena britnskog rijalitija u 2014. i pobjednik "Velikog brata" rekao je da je njihova smrt "jeziva tragedija". Na Fejsbuku je otvorena memorijalna stranica u znak uspomene na braću, koja ima skoro pet hiljada pratilaca. Neko je na njoj napisao da će Džoi i Bil ostati upamćeni kao braća koja su "došla na ovaj svijet zajedno i zajedno su ga napustili".