Pronađeno tijelo djevojčice! Policija "češlja" mjesto gdje je živio osumnjičeni

– Pretres je povezan sa našom istragom o slučaju nestanka Medlin Meken – saopštila je portparolka Džulija Mejer.

German police conducted a search on the outskirts of Hanover in connection with the 2007 disappearance of Madeleine McCann, local media reports (📷Maik Niemtschke via Storyful) pic.twitter.com/WwghbqGR89

Trogodišnja Medlin Meken nestala je 3. maja 2007. godine iz apartmana u portugalskom ljetovalištu Praja da Luz.

– Ovo je dramatičan tok događanja. Policija u Njemačkoj jutros je počela da kopa na jednoj livadi u blizini Hanovera, gdje je Kristijan Brikner živeo neko vrijeme – obavijestio je dopisnik Skaj Njuza.

NEW THIS MORNING: Police in Germany are searching a garden area near the city of Hanover as part of the #MadeleineMcCann investigation: https://t.co/zxwhv5kyIk pic.twitter.com/lDg9v8l4eR

