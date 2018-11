Pronađena tijela 42 ljudi, uništeno više od sedam hiljada kuća FOTO VIDEO

Vlasti su pronašle posmrtne ostatke najmanje 42 ljudi nakon razarajućeg požara koji je zahvatio grad Paradajz u sjevernoj Kaliforniji, čime je ovaj požar postao najsmrtonosniji u istoriji ove američke države, izjavio je šerif okruga Bjut Kori Honea.

Posljednji broj žrtava saopšten je nakon što su vlasti pronašle tijela još 13 žrtava požara "Kemp", koji je od četvrtka, 8. novembra, uništio više od 7.100 kuća i drugih zgrada, čime je postao najrazorniji požar ikada u Kaliforniji.

Viral Photo of Exhausted California Firefighters Sleeping After Working 24-Hour Shifts Resurfaces https://t.co/3MF8yleiCc — People (@people) November 13, 2018

Mediji su juče javili da je u požarima u Kaliforniji poginulo ukupno 29 ljudi.

As a son of a firefighter, this photo is powerful. Appreciate all our civil servants and thinking of everyone in California affected. pic.twitter.com/brOnCgMscp — Nick Rolovich (@NickRolovich) November 13, 2018

U Kaliforniji su trenutno aktivna tri požara, usljed kojih je evakuisano 52.000 ljudi.

Predsjednik SAD Donald Tramp proglasio je vanredno stanje u američkoj državi.

Freeway in California today pic.twitter.com/QuAnfAwDmZ — Internet Palace (@InternetPalace) November 13, 2018

BREAKING: #CampFire death toll jumps to 42, making it the deadliest wildland fire in California history. Some of the dead were found next to their vehicles, apparently overcome by smoke and flames before they could jump in behind the wheel and escape. @nbcbayarea pic.twitter.com/CGGTnrnuJG — Bob Redell (@BobNBC) November 13, 2018