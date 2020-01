Progovorila mumija stara 3.000 godina

Spoj glasova E i A

Naučnici su glas davno preminulog sveštenika rekonstruisali tako što su pomoću trodimenzionalnog štampača odštampali njegove glasne žice, koje su bile očuvane zahvaljujući mumificiranju. Njihov rad je objavljen na otvorenom naučnom portalu Sajentifik riports, zajedno sa snimkom glasa drevnog sveštenika.

- Ovo je prvi uspješan pokušaj da se vještački reprodukuje glas preminule osobe. Projekat nam je dao jedinstvenu priliku da čujemo zvuk nekoga ko je odavno mrtav - rekla je Džoan Flečer, profesorka arheologije na univerzitetu u Jorku i koautor studije.

Naučnici vjeruju da je Nesjamun živio oko 1.100 godina pre Hrista.

The voice of a 3,000-year-old Egyptian mummy has been reproduced by 3-D printing a vocal tract.

Nesyamun, whose coffin was inscribed with "true of voice" when he died, was a priest and scribe during the reign of pharaoh Ramses XI (c.1099-1069 BC).

