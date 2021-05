Produženo vrijeme skladištenja vakcine

BRISEL - Evropska agencija za lijekove /EMA/ preporučuje produženje vremena skladištenja vakcine protiv kovid 19 "fajzer-biontek" na normalnoj temperaturi frižidera sa pet na 31 dan.

U saopštenju se navodi da je promjena primjenjiva na neotvorene doze i da je sugestija proizašla nakon studije o dodatnoj stabilnosti koju su predali "Fajzer" i "Biontek".

Američke vlasti su u februaru odobrile skladištenje i prevoz vakcine do dvije sedmice na standardnoj temperaturi frižidera od dva do osam Celzijusovih stepeni umjesto od minus 80 do minus 60 stepeni, koliko je ranije bilo potrebno.

EU je odobrila pojačanje proizvodnje vakcine u regionu i planira novi dogovor za osiguranje 1,8 milijardi doza vakcine pošto je blok bio suočen sa nestašicom doza "astra-zeneke".