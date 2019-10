Mlada Britanka, Lia (24), koja tvrdi da je zaradila 1,3 miliona funti prodajom svoje nevinosti 'torijevskom poslaniku u svojim pedesetim' kaže da namjerava da iskoristi novac za pokretanje svoje karijere.

Veruje da je mogućnost prodaje prvog seksualnog odnosa "važan korak ka njenoj emancipaciji".

Kako navodi, prvo se zabavljala sa bogatašem oko 2 mjeseca, a on joj je mjesečno davao "džeparac" od 17.700 funti.

Poslije toga, političar je odlučio da stupi sa Lijom u seksualne odnose, ali preko agencije "Sinderela eskorts" koja nudi devojkama da prodaju svoju nevinost najboljem ponuđaču, naravno, uz diskreciju.

U snimku je Lia objasnila da se odlučila na ovaj korak kako bi pokrenula svoju karijeru u oblasti prodaje nekretnina.

Woman, 23, claims she's sold her virginity for £1.3MILLION to a 'Tory MP in his fifties' https://t.co/Fv5jvIzLhj — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 1, 2019

"Već idem na predavanja i seminare", kaže i dodaje da želi da se preseli bliže Londonu, živi „u sigurnijem kvartu“ i da nema „finansijske stresove iznajmljivanja stana“.

"Voljela bih da započnem karijeru u svojoj struci, što bi bilo zaista kul jer radim uglavnom kao frilenser i prilično je loše kada nemate finansijsku dobit", objasnila je.

Lia je rekla da trenutno boravi sa majkom koja zna za njene planove i podržava je. Imaju dobar odnos u i ona razumije da će većina žena na kraju ostaviti muškarca sa kojim su bile prvi put i biće razočarana. Manje je bolno dobiti novac umjesto slomljenog srca.

Djevojka je rekla da je muškarac sa kojim je pristala da spava „gospodin“ i veoma obrazovan, sa „izuzetno uticajnim kontaktima u Londonu“.

"Uzbudljivo je upoznati muškarca sa takvom moći. To nećete naći u mojim godinama. Impresionira me da čak ima i svog vozača i obezbjeđenje. A takav momak me zanima - smatram da je to potpuno laskavo i pretpostavljam da će biti nježan prema meni", rekla je.

Lia je dodala da je jasno stavila do znanja da prvi put želi samo normalan seksualni odnos, iako navedeni "gospodin" ima fetiš na stopala.

