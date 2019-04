Probijene barikade duž granice s Kolumbijom VIDEO

Kancelarija je, takođe, upozorila predsjednika Venecuele Nikolasa Madura da će biti odgovoran ukoliko iskrsnu bilo kakvi problemi, prenosi Rojters.

Maduro je u petak postavio blokade na mostovima, koji spajaju Kolumbiju i Venecuelu, kako bi spriječio pokušaje, koje podržavaju SAD, da se stotine tona humanitarne pomoći dostavi njegovoj zemlji.

Građani Venecuele su potom, pošto su mostovi blokirani kontejnerima i kamionima, prelazili preko reke Tahire, koja razdvaja dvije zemlje, kako bi stigli do kolumbijskog grada Kukute, u potrazi za hranom, lijekovima i radnim mjestima.

Međutim, ističe Rojters, to više nije moguće zbog obilnih padavina, koje traju proteklih nekoliko dana.

#Venezuela Young woman faints as crowd breaks through border from Venezuela to Colombia 🇨🇴 A desperate situation today #CrisisEnVenezuelapic.twitter.com/tBqaT2BBwY

— Michael Welling (@WellingMichael) April 2, 2019