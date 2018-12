Privedena dva lica, jedno povrijeđeno FOTO

Učesnici protesta skandirali su slogane "Dalje ruke od omladine!" i "Bez fašista u školama", dok su marširali prema zgradu grčkog parlamenta, u znak sjećanja na petnaestogodišnjeg Grigoropulosa.

Grupa demonstranata sa kapuljačama izdvojila se od ostalih i gađala kamenjem pripadnike policije, koji su uzvratili suzavcem.

Neimenovani policijski službenik potvrdio je da su privremeno privedena dvojica demonstranata, od kojih je jedan povrijeđen u neredima, koji su nakratko izbili tokom marša.

Demonstranti su najavili da će večeras održati još jedan marš u Atini.

Policija je u centar Atine poslala više od 2.000 policajaca, od kojih su pojedini na ulice izašli u punoj opremi za razbijanje pobuna.

Hundreds of students protest in front of Ministry of Education in #Tirana today after government’s decision to raise university fees, demanding removal of the fee for every credit left to be obtained for failed classes. #Albania pic.twitter.com/jYGh2vFGvQ

— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) December 6, 2018