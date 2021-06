Pripadnica sekte, u kojoj je bila i unuka srpske princeze, dala vlastima dokaz o žigosanju članova

Novi snimci članice zloglasnog kulta "Nixivm", u kom je bila i unuka princeze Jelisavete, pomoći će saveznim tužiocima da pojačaju postupak koji se vodi protiv vođe grupe Kita Ranijea. Alison Mek dala je službenicima audio zapis u kom se čuje kako vođa govori o žigosanju članova tog kulta.

Njena saradnja sa tužilaštvom objlodanjena je danas i ona se sa tužilaštvom nagodila da joj ukoliko im dostavi potrebne dokaze umanje kaznu zatvora.

- Iako je Alison mogla da pruži značajniju pomoć da je ranije pristala na saradnju, ona je ipak otkrila značajne detalje i informacije koje su nam pomogle u krivičnom gonjenju - navodi se u saopštenju, prenosi Pagesix.

Ovo joj, međutim, neće pomoći da se potpuno osobodi krivice jer je u aprilu 2019. godine priznala da je koristila reket, iznudu i prisilan rad dok je bila član zloglasne grupe. Alison je takođe priznala da je bila deo Ranijeove grupe "Gospodari robova" u kojoj su neki članovi žigosani Ranijeovim inicijalima "poput stoke" i primorani da imaju seksualne odnose sa njim i drugima.

Njene navode potvrđuju i snimci koje je dostavila tužilaštvu na kojima se čuje kako članovi razgovaraju o žigosanju.

- Da li mislite da bi osoba koja je žigosana trebalo da bude potpuno naga i stavljena na sto u položaju koji izgleda kao da je žrtvujemo - rekao je Renije na snimku.

Na snimku se dalje čuje kako Renije razmatra da svaka osoba koja treba da bude žigosana izgovara da joj je čast što će joj to biti urađeno.

- Treba to da kažu da im je to čast koju će žig sa mojim iniscijalima nositi do kraja života. Poželjno je da to kažu prije nego što ih budu žigosali, da zvuči kao da oni to žele, a ne kao da su primorani - rekao je Renije.

Ranier i Mek su uhapšeni 2018. godine kao dio akcije protiv visokih zvaničnika ove sekte. Ranier (60) proglašen je krivim za trgovinu seksualnim robljem, reketiranje i posedovanje dječje pornografije. Vođa zloglasne sekte osuđen je u oktobru prošle godine na 120 godina zatvora.