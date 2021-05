Princeza Latifa uslikana u tržnom centru u Dubaiju?

Šeik Mohamed bin Rašid al Maktum je uvijek negirao ove tvrdnje i navodio da je ona bezbjedna i da je dobro.

New photo appears to show Dubai's missing Princess Latifa, who has not been seen or heard from in months https://t.co/wxFghrMvGy

Fotografija, objavljena prije dva dana na Instagramu, je, djeluje, slikana u Tržnom centru Emirati u Dubaiju. Kako navodi Sky news, nisu uspjeli da potvrde da je to zaista princeza, ali se vjeruje da je fotografija autentična.

Na stolu ispred tri žene vide se zaštitne maske što sugeriše da je fotoografija nastala u posljednjih 18 mjeseci.

A photo that appears to show Princess Latifa is alive has been posted online and shared with Sky News.

It is the first time she has been seen in public since secret video messages were released to Sky News in February.

Read more here: https://t.co/VZA4kRqcCw pic.twitter.com/rfvD3eXj6o

— Sky News (@SkyNews) May 22, 2021