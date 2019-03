Primakov: NATO - glavna prijetnja svjetskoj bezbjednosti

Poslanik ruske Državne dume Jevgenijn Primakov rekao je da je glavna prijetnja svjetskoj bezbjednosti NATO, jer je to agresivna organizacija koja krši međunarodno pravo, a sve je počelo sa napadom na SR Jugoslaviju 1999. godine.

"NATO je agresivna, zločinačka organizacija koja prije ili kasnije mora da bude kažnjena za zločine koje je počinila. Svojevrstan Nirnberški ili neki drugi proces, pa i neki poput onog u Hagu, moraće da se dogodi. Možda mi to nećemo dočekati, ali desiće se sigurno", rekao je Primakov.

U obraćanju učesnicima međunarodne konferencije u Beogradu povodom 20 godina od NATO agresije na SR Jugoslaviju /SRJ/, Primakov je rekao da je otvorena Pandorina kutija da se ratovi pokreću bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN.

On je naglasio da NATO uvijek prati medijska kampanja kada se sopstvenom stanovništvu ispira mozak kako bi se opravdao ratni pohod.

Primakov je istakao da je NATO organizacija zasnovana na svjesnim lažima, koje se nastavljaju, te pozvao Evropljane da o tome razmisle i da postave takva pitanja svojim vladama.

Austrijski pisac Peter Handke rekao je da su Evropa, a posebno SAD, učinile veliku nepravdu Srbiji, koja je tragična zemlja zbog položaja koji ima.

U obraćanju učesnicima konferencije, Handke je govorio o djeci stradaloj u Srbiji i u drugim ratnim pohodima NATO-a koje Alijansa naziva "humanitarnim akcijama".

Handke, kome je na skupu uručena Povelja za intelektualnu hrabrost u vrijeme vladavine sile i laži, kaže da ga je nepravda koja je učinjena Srbiji podstakla da se informiše o velikoj kulturi koja ovdje postoji, prenio je "Sputnjik".

"To je zemlja prošlosti i budućnosti. Zahvalan sam što sam mogao da upoznam zemlju sa takvim nebom, kulturom, ne samo manastirima već i literaturom, slikarstvom. Zahvalan sam što sam mogao da se upoznam sa velikim piscima, ljudima", rekao je Handke.

On je istakao da je zahvalan što se upoznao sa djelom i životom Nadežde Petrović koja je život dobrovoljno položila tokom Prvog svjetskog rata, kao i sa velikim djelima Ive Andrića, Miloša Crnjanskog i drugih.

"Vjerovao sam u Evropu, ali sam prestao da vjerujem kada sam u Sloveniji i Hrvatskoj čuo kada su pojedini izjavili da treba da podignu zid od tri metra prema ostatku Balkana", rekao je Handke.

On je ispričao kako je u Manastiru Manasija sa monahinjom koja je prodavala suvenire pokušao da se sporazumije na njegovom slabom srpskom, dok ona nije progovorila engleski i rekla da je došla iz Sjeverne Irske i da je tu jer obavlja svoju dužnost.

"Takvi ljudi, to je moja današnja Evropa", rekao je Handke koji je svoje obraćanje završio na srpskom jeziku, pročitavši kako je rekao njemu omiljenu pjesmu "Lajkovačka pruga" Predraga Tozovca, koja simbolizuje izolaciju u evropskoj okolini, upravo ono o čemu i govori.

Italijanski novinar i publicista Fulvio Grimaldi, koji je izvještavao i sa drugih NATO ratišta, rekao je da su mete svuda bile zgrade nacionalne televizije.

On je rekao da to nije bila nikakva "kolateralna šteta", nego da su glavne mete bile ono ono što su stvarale generacije, a to je kulturni identitet i sjećanje jedne nacije.

"Razlog je da se ne čuje drugi glas, glas nacije, glas institucije. NJihova misija je bila da se ugasi misao i glas drugih. Isti je slučaj, kaže on, bio i sa istorijskim spomenicima, crkvama, muzejima, manastirima, koji su glavni element uspostavljanja integriteta srpskog naroda. Takvi spomenici su uništavani i u Libiji, Siriji…", dodao je on.