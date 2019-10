Prikazana nuklearna raketa koju zovu "oružje sudnjeg dana"

Na vojnoj paradi u Pekingu, u prisustvu državnog i partijskog vrha, kineska vojska prikazala je razorno nuklearno oružje koje bi navodno moglo da stigne do SAD u roku od 30 minuta.

Raketa Dongfeng-41 jedna je od raketa prikazana na paradi pred predsjednikom Si Đinpingom, a kako mediji navode riječ je o projektilu koji lti brzinom od 7.600 milja na sat.

Centar za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu saopštio je da DF-41 možda ima najduži domet na svijetu – od 15.000 kilometara, više nego bilo koja druga nuklearna raketa na svijetu. Kineske vlasti nisu potvrdile nijednu od ovih navoda.

Borac za nuklearno razoružanje Džon Halam opisao projektil kao “oružje sudnjeg dana”, piše News.com.au.

– Raketa je ogromna, uporediva sa najvećim ruskim raketama na koje podsjeća – rekao je Halam.

Govoreći za isti medij, Malkolm Dejvis, viši analitičar odbrambene strategije iz australijskog Instituta za stratešku politiku, rekao je da je DF-41 najnaprednija kineska interbalistička raketa.

– To raketa na čvrsto gorivo sa rasponom koji pokriva sve ciljeve u kontinentalnom dijelu SAD. Raketa može da nosi više nuklearnih bojevih glava, do deset, sa oko 150 kilotona (ekvivalentom 150.000 tona TNT-a) ili jednu bojevu glavu sa od tri megatona (milion tona TNT-a) – kaže on.

Kina je danas proslavila sedam decenija vladavine Komunističke partije masovnim iskazivanjem vojne moći.

Predsjednik Si Đinping obećao je “miran razvoj”, ali je rekao da će oružane snage braniti suverenitet Kine.

– Nikada nijedna sila ne može poljuljati status Kine ili zaustaviti kineski narod i naciju da napreduju. Kina mora da održi trajni prosperitet i stabilnost u Hong Kongu i Makau, promoviše miroljubivi razvoj odnosa sa Tajvanom kojim vlada samouprava i nastavi da teži potpunom ujedinjenju domovine – dodao je.