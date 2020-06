Prijeti li svijetu novi grip? Sve više svinja zaraženo virusom G4 EA H1N1

Ono što svijetu sada nikako ne treba je nova pandemija. Zbog toga su naučnici vrlo zabrinuti što je sve više slučajeva svinja u Kini koje su oboljele od specifičnog soja svinjskog gripa koji ima potencijal da se prenese na čovjeka.

Kada više različitih sojeva virusa gripa inficira jednu svinju, može doći do razmene gena, procesa koji se u nauci naziva "preusmjeravanje", piše magazin Science.

Nova studija, objavljena u "Proceedings of the National Academy of Sciences" fokusira se na grip nazvan G4 EA H1N1.

On je zapravo jedinstvena mješavina tri različita soja: jedan sličan onom koji je pronađen kod evropskih i azijskih ptica tokom pandemije H1N1 2009. godine, drugi je sjevernoamerički tip H1N1 i treći - običan virus svinjskog gripa.

Novi virus G4 EA H1N1 posebno zabrinjava jer je njegova osnova virus ptičjeg gripa - na koji ljudi nemaju imunitet - pomiješan sa djelićima sojeva virusa koji se pojavljuju kod sisara.

"Iz predstavljenih podataka vidi se da je riječ o virusu svinjskog gripa koji može da se pojavi kod ljudi", kaže Edvard Holms, evolutivni biolog sa Univerziteta u Sidneju koji proučava patogene organizme.

Dodaje da je "jasno da se ova situacija mora pažljivo nadgledati".

Studija je rezultat istraživanja nazalnih briseva 30.000 svinja iz deset kineskih provincija i 1.000 briseva svinja sa respiratornim simptomima univerzitetskih farmi. Brisevi su prikupljeni od 2011. do 2018. godine, a istraživanje je predvodio Liu Jinhua sa Kineskog poljoprivrednog univerziteta.

Vodeći autor studije Sun Honglei, takođe sa Kineskog poljoprivrednog univerziteta, kaže da to što G4 EA H1N1 ima gene H1N1 virusa iz 2009. godine može da znači da se virus adaptirao i da može dovesti do prenošenja sa čovjeka na čovjeka.

Zbog toga je, kaže Sun, važno pojačati nadzor kineskih svinja na viruse gripa.

Virusi gripa često prenose sa svinja na ljude, ali većina se tu zaustavi i ne prenosi se dalje na druge ljude.

Zabilježena su dva slučaja zaraze G4 EA H1N1 kod ljudi i oba slučaja su, srećom, ostala u "ćorsokaku" pošto se virus nije dalje prenio na druge ljude.

"Vjerovatnoća da će ova posebna varijanta izazvati pandemiju je mala", kaže Marta Nelson, evolucijski biolog iz američkog Nacionalnog instituta za zdravstveni rad Fogarty koji proučava viruse svinjskog gripa u Sjedinjenim Državama i njihovo širenje na ljude.

Ipak, Nelsonova napominje da niko nije znao za pandemijski soj H1N1, koji je sa svinja skakao na ljude, sve dok se prvi slučajevi ljudi nisu pojavili 2009.

"Grip nas može iznenaditi", kaže Nelsonova. "A postoji rizik da u ovom trenutku zanemarimo grip i druge prijetnje zbog kovida-19".