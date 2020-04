Sada se dobro osjećam, svakim danom bolje izgledam, vratila mi se boja. Poslije bolnice sve je super i psihički i fizički. I dalje sam u izolaciji 14 dana, pa ću se opet testirati, nisam kući sa porodicom – istakao je Vukić.

On je rekao da je bio od 4. do 7. marta u Londonu.

– Sumnjam da sam tamo dobio virus, ali to nikada tačno neću znati. 10. marta sam dobio temperaturu, trajala je šest do sedam dana. Imao sam samo temperaturu, nijedan drugi simptom. Odmah sam se izolavao u kući, niko mi nije prilazio. Tada sam zvao zdravstvene ustanove, i pitali su me imam li kašalj rekao sam da ne, rekli su da je obični grip u pitanju. Temperatura nije padala – rekao je Vukić za Boje jutra.

On je rekao da se nakon toga testirao u barskoj bolnici.

– Potvrđen je korona virus. Za tri dana pluća su bila u lošem stanju. Nikad nisam pio, nikad pušio, organizam mi je jako zdrav, bivši sam sportista. To je vjerovatno uticalo. Ni u jednom trenutku nisam imao gušenje, a klinička slika mi je bila loša. Moja klinička slika je bila mnogo lošija u odnosu na ono kako sam se ja osjećao. Prebacili su me na infektivno odeljenje – rekao je Vukić, piše Telegraf.

Mihailo je rekao da su doktori brinuli o njemu.

– Vjerovao sam našim doktorima i zdravstvu 100 odsto. Ljudi na infektivnoj i doktori velike napore ulažu. Poslije infektivne sam prebačen na intezivnu. U tom trenutku nisam bio svjestan da mi je stanje bilo tako loše. Tamo su uslovi vrhunski. Ima svega od medicinskog materjala. Do sada je dvoje ljudi bilo na respiratorima – rekao je Vukić.

Izrazio je veliku zahvalnost svim zdravstvenim radnicima, tehničarima, doktorima.

– Ponosan sam jer nisam nikog zarazio. Nisam htio da se krijem, htio sam sa ljudima da podijelim iskustva. Htio sam svojim iskustvom da pomognem svima koji se bore sa koronom i onima ostalim. Najljepše je kući sa djecom, nego da se družim sa doktorima u bolnici kojima nije lako – zaključio je Vukić.