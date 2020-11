Preživio malariju i koronu, sad oslijepio od ujeda kobre

Nesreću je doživeo kraj sela Jodpura u indijskom Radžastanu, a njegova porodica kako je preplašen, ali vjeruju da su sljepilo i paraliza samo privremeni i da će se oporaviti.

Inače, Džonsu je ovo bila veoma baksuzna godina jer jer u Indiji već preležao malariju, groznicu denga i koronavirus.

Ovaj bivši zdravstveni radnik u Indiji vodi društveno preduzeće koje pomaže tamošnjim radnicima u plasiranju njihovih proizvoda kako bi izašli iz siromaštva. Njegove kolege su rekle kako je privremeno živeo u Jodpuru kako bi bio bliže onima kojima pomaže.

Ian Jones, from the Isle of Wight, has already experienced malaria and dengue fever while working in Indiahttps://t.co/iyGruR9gJh

— Sian Elvin (@SianElvin) November 20, 2020