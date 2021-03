Prevrnuo se školski autobus u Indoneziji, 27 ljudi poginulo

Autobus koji je prevozio školsku djecu i nekoliko roditelja koji su se vraćali sa ekskurzije sletio je s puta na indonežanskom ostrvu Java, a u nesreći je stradalo 27 ljudi, saopštilo je danas ministarstvo saobraćaja te zemlje.

Agencija za spasavanje saopštila je da je vozač autobusa izgubio kontrolu neposredno prije pada u oblasti u blizini grada Sumedanga u provinciji Zapadna Java, prenosi Rojters.

At least 26 people were killed when a bus carrying 66 passengers fell into a ravine on Jalan Raya Wado-Malangbong, Sumedang, West Java at around 8pm last night. Since midnight rescuers had to evacuate several people trapped inside the bus.📷: Basarnas pic.twitter.com/AFssQ1nciJ — Nuice Media (@nuicemedia) March 11, 2021

Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je autobus prevozio srednjoškolce i neke roditelje i da je 39 ljudi preživjelo.

At least 39 more are injured after a suspected brakes malfunction caused the accident on Indonesia's main island of Java late on Wednesday https://t.co/hLHWzZkOGl — Sky News (@SkyNews) March 11, 2021

Fotografije sa lica mjesta pokazuju da je autobus završio na boku, a spasioci su pokušavali da pronađu još žrtava.

The search and rescue agency said that the driver of the bus lost control shortly before the crash in an area near the city of Sumedang in West Java province.https://t.co/Z4vZVFKlUz — Yahoo Philippines (@YahooPH) March 11, 2021

Tačan uzrok nesreće još uvijek nije poznat, iako je ministarstvo navelo da postoje početne indikacije da testovi ispravnosti na vozilu nisu ažurni.