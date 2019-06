Prevrnuo se brod: Poginula tri spasioca

Oni su bili u sedmočlanoj posadi koja je krenula u pomoć drugom brodu koji se našao usred oluje Migel, prenosi BBC.

Vjetar brzine 147 kilometara na sat protutnjao je prethodno sjeverom Španije i nastavio ka Francuskoj.

Oluje na početku turističke sezone nisu uobičajene za ovo područje.

