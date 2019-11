Prevrnuo se autobus u Francuskoj, 33 povrijeđeno

Autobus Flixbus prevrnuo se na bočnu stranu danas oko podneva prilikom izlaska s autoputa A1, najprometnije rute Francuske, navodi se u policijskom saopštenju, prenosi AFP. U autobusu su bile 33 osobe od kojih su 29 zadobili lake povrede, a četiri su teško povrijeđene.

Prema pisanju lokalnih medija u vozilu su bili putnici iz SAD, Španije, Australije, Holandije, Rumunije, Rusije, Velike Britanije i Francuske.

Lokalna žandarmerija je na društvenim mrežama objavila fotografije sa mjesta nesreće na kojima se vidi autobus prevrnut sa strane i polomljeni prozori. Na mjesto nesreće stigle su ekipe policije, vatrogasne službe i hitne medicinske službe.

Prema novinama “Courrier Picard”, autobus je skliznuo u zavoju na mokroj cesti i prevrnuo se. To je još jedna nezgoda Flixbusa nakon nekoliko sudara širom Evrope u ovoj godini.

Two NI students in bus crash in France which injured 33 people: https://t.co/VCDVDcmmap pic.twitter.com/mnHsc6j3gx

— BBC News NI (@BBCNewsNI) November 3, 2019