Prevario mladu sa striptizetom: Svadba je otkazana, ali je nastao veliki problem sa venčanicom

Mlada koju je vjerenik prevario noć prije vjenčanja, na svojoj momačkoj večeri sa striptizetom, požalila se korisnicima Redita na neprijatnu situaciju u kojoj se nakon svega našla. Naime, ispostavilo se da je njena sestra željela da obuče njenu vjenčanicu za svoje vjenčanje, a ona je ovaj problem, koji je sad okupira više nego preljuba bivšeg partnera, izložila na popularnoj društvenoj platformi, pišu Fox News.

Korisnica je svoju priču ispričala pod nadimkom Aitaweddingdresscu, objasnivši da je vjenčanje otkazano prije dva mjeseca zbog vjerenikove prevare neposredno prije svadbe.

- Imam prelijepu vjenčanicu za koju sam dala 2.000 dolara. Bila sam veoma depresivna otkad se sve desilo, jer sam se osjećala kao da sam sama tome doprinijela time što nisam bila dovoljno seksi i što mu nisam davala ono što je želio. Prošle nedjelje sam odlučila da prestanem sa takvim razmišljanjem i odlučila da prekrojim vjenčanicu. Bavila sam se šivenjem više od 15 godina, pa sam znala šta radim. Malo sam je isjekla, promijenila joj boju da izgleda manje kao venčanica i sada imam prelijepu haljinu koju mogu da koristim za razne prilike – napisala je ona.

Kada je završila sa prekrajanjem, objavila je fotografiju haljine na Instagramu, ne znajući da je njena sestra željela da uzme vjenčanicu za sebe.

- Sestra me je pitala da li je to moja stara vjenčanica i kad sam joj rekla da jeste, pozvala me je i pitala me zašto sam to uradila. Nisam razumjela zbog čega je to bitno. Tada je izjavila da sam mogla da sačekam da to uradim poslije njenog vjenčanja. Bila sam zbunjena. Podsjetila me je da mi je, kada smo odseli u hotelu u kom je trebalo da se održi moje vjenčanje, rekla: „ako je ti ne iskoristiš, ja hoću“. Samo jednom me je pitala od kog je materijala, pa sam mislila da želi sličnu vjenčanicu – piše ova korisnica i priču zaključuje time da njihova majka razumije obje i da smatra da je trebalo da sačeka još nekoliko mjeseci prije nego što prekroji vjenčanicu.

Ova priča pokrenula je veliku diskusiju na Reditu, gdje ima više od 2.600 komentara. Većina korisnika je na strani nesuđene mlade i ne može da razumije postupak njene sestre.

- Da li je tvoja sestra razmišljala o tome koliko će tebi biti neprijatno kada je budeš vidjela u vjenčanici koju je trebalo da nosiš ti – jedan je od komentara.

- Prilično je bezosjećajno što je tvoja sestra očekivala da će nositi tvoju vjenčanicu na svom vjenčanju. Trebalo je da uzme u obzir koliko će to biti bolno za tebe dok je budeš gledala kako korača ka oltaru u vjenčanici koju je trebalo da nosiš ti – iznela je svoje mišljenje druga korisnica ove platforme.

