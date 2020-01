Preokret nakon tragedije: Iran priznao nenamjerno rušenje ukrajinskog aviona sa 176 osoba

Iranska televizija objavila je saopštenje iranske vojske, u kome se kaže da je riječ o ljudskoj grešci, uz izvinjenje porodicama poginulih.

U “boingu 737” ukrajinske aviokompanije stradaloje 82 Iranaca, 63 Kanađanina i 11 Ukrajinaca.

Avion se srušio nedugo nakon iranskog napada na američke baze u Iraku, a Vašington je objavio nedugo poslije nesreće da vjeruje da je avion srušen sa dva iranska projektila, što je Teheran prvo dematovao, a sada potrvdio.

Iranski predsednik Hasan Rohani izrazio je žaljenje zbog nesreće i rekao da će svi koji su odgovorni biti procesuirani.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people. Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

– Islamska republika Iran duboko žali zbog ove katastrofalne greške. Moje misli i molitve su uz ožalošćene porodice. Nudim svoje najdublje saučešće – napisao je Rohani na Tviteru.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020