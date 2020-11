Preokret koji može da donese Trampu Mičigen

Donald Tramp je izborio ponovno brojanje glasova u okrugu Mičigen, nakon što su izborni zvaničnici doveli u pitanje vođstvo Džoa Bajdena u republikanskom uporištu. Još jedna greška u toj saveznoj državi takođe je „iskrivila rezultate glasanja“ u korist demokrata.

Preliminarni rezultati u okrugu Antrim pokazali su „veliku pobjedu“ demokratskog izazivača, koji je dobio više od 3.000 glasova, na 98 odsto biračkih mesta. Tramp je osvojio u tom okrugu 4.000 glasova 2016. godine. Lokalni izborni zvaničnici odlučili su da izvrše djelimično prebrojavanje glasova, što je pokazalo da Tramp ima prednost u okrugu od skoro 2.500 glasova.

Čudnu grešku u prebrojavanju spomenuta je tokom konferencije za štampu koju je održala predsjedavajuća Republikanske stranke Mičigena Laura Kok, na kojoj je pokrenula pitanja o navodnom „kvaru“ izbornog softvera koji se koristi u 47 okruga Mičigena.

Softver „Elekšn sors“ koristi okrug Antrim, a program je u početku okrivljen za netačne rezultate. Međutim, izborni zvaničnici okruga kažu da je iza problema bio „ljudski faktor“, objašnjavajući da je vjerovatno mala promjena na glasačkom listiću dovela do pogrešnih proračuna.

One Michigan county clerk caught a glitch in tabulation software so they hand counted votes and found the glitch caused 6,000 votes to go to Biden + Democrats that were meant for Trump and Republicans. 47 MI counties used this software. All must check now! pic.twitter.com/21AXyJZDZi

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 6, 2020